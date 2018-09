20 Jahre Comedicus: Unterwegs für ein Lachen!

Das Ziel des Vereins Comedicus, der bis vor 2 Jahren noch Medicus Comicus hieß, ist es, die Leiden der kleinen und großen Patienten in den Krankenhäusern und in den Alten- und Pflegeheimen Südtirols mit humoristischen Einlagen von „Clown-Doktoren” zu lindern und zwar nach dem Motto “Lachen ist gesund”.

Auch Dr. Erich Meraner ist sich sicher: „Lachen ist prinzipiell wichtig für die Menschen“, und er kann und will sich gar nicht vorstellen, wie die Welt ohne Lachen aussehen würde.

Dr. Erich Meraner, Präsidenten des Vereins Comedicus. - Foto: DLife

Um das 20-jährige Bestehen des Vereines zu feiern, starten sie von Montag, 10. September bis Freitag, 14. September eine besondere Aktion: „Unterwegs für ein Lachen – mit dem Zug.“

Die Clowns sind normalerweise jede Woche in allen Krankhäusern und in vielen Altenheimen in Südtirol unterwegs, um den Menschen ein Lächlen ins Gesicht zu zaubern. Diesmal aber mischen sie sich unter die Reisenden um neue Begegnungen auch außerhalb des gewohnten Rahmens zu erleben und um so auf die wertvolle Arbeit aufmerksam zu machen.

