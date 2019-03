25 Kilogramm Drogen in Bozner Garage

In den Tagen vor dem Fund wurden ein häufiges Kommen und Gehen in der Garage beobachtet, was die Aufmerksamkeit der Beamten anzog. Bei Überprüfungen stellte sich heraus, dass die Garage von einem 37-jährigen Albaner genutzt wurde, der wegen Drogendelikten bereits vorbestraft und des Landes verwiesen wurde.

Zusammen mit der Hundestaffel der Finanzwache führten die Beamten der Quästur schließlich eine Garagendurchsuchung aus. Dort konnten fast 236 Gramm Kokain, 5,5 Kilogramm Haschisch und fast 18,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Nach dem beachtlichen Drogenfund wurden die Durchsuchungen schließlich auch auf die Wohnung des Albaners ausgebreitet: Dort wurden 10.000 Euro sichergestellt, die wohl durch die Drogen erwirtschaftet wurden.

Der 37-jährige Mann wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Nach der Verurteilung zu 5 Jahren Haft wurde der Mann nach Fiumicino (Latium) gebracht, wo er nach Albanien abgeschoben wird.

stol/ape