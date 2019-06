25-jährige Ultnerin stürzt in den Tod

Wie der Pressesprecher der Bergrettung Meran gegenüber STOL berichtet, war die junge Frau bereits am Donnerstagvormittag mit ihrem Hund in Richtung Plattenspitze aufgebrochen. Als sie am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte ihr Vater die Rettungskräfte.

Sofort machte sich die Bergrettung Meran, Sarntal und Lana gemeinsam mit den Männern der Freiwilligen Feuerwehr von Hafling und den Carabinieri auf die Suche nach der Frau.

Erst gegen 1.30 Uhr konnte der Leichnam der Ultnerin schließlich gefunden werden. Auf die Stelle aufmerksam wurden die Rettungskräfte durch das Gebell des Hundes, der neben seinem toten Frauchen wachte.

Laut Bergrettung war die Frau beim Abstieg von der Plattenspitze in Richtung Hirzer unterwegs, als sie in felsigem, nahezu weglosem Gelände auf einem Schneefeld ausrutschte und 150 bis 200 Meter in die Tiefe stürzte.

Der Leichnam wurde am Freitagmorgen mit Hilfe des Rettungshubschraubers Pelikan 1 geborgen.

Im Einsatz stand auch die Notfallseelsorge.

stol/vs