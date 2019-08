250 Einsätze: Unwetter halten Wehrleute auf Trab

Entwurzelte Bäume, beschädigte Fahrzeuge, Ernteausfälle aufgrund des Hagels: Die Unwetter, die am Dienstag über das Land zogen hielten die Wehrleute in ganz Südtirol auf Trab, insbesondere in der Landeshauptstadt. In Bozen war es der heftigste Hagelsturm seit 2008 (STOL hat berichtet).

Allein in Bozen ist laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin mehr als die Hälfte des Monatsniederschlags im August gefallen.

Immer wieder Bozen, die Landeshauptstadt war heute das Zentrum der Gewitter. Der durchschnittliche Monatsniederschlag im August beträgt hier 84 l/m², mehr als die Hälfte davon ist alleine in den letzten zehn Stunden gefallen (47 l/m²). — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 6, 2019

Die Wehrleute in in der Landeshauptstadt verzeichneten 200 Einsätze. Auch in den weiteren Bezirken des Landes wurden die Freiwilligen Feuerwehren zu rund 50 unwetterbedingten Einsätzen gerufen.

Äste, Erdrutsche, Murenabgänge beschäftigten die Helfer bis spät in die Nacht hinein.

Auch für den heutigen Mittwoch sind laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin weitere Unwetter zu erwarten.

stol