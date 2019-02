3 Kilo „Gras“ im Heu: 2 junge Malser verhaftet

Als sie einen jungen Mann kontrollierten, der aus einem der Züge stieg, schien dieser äußerst nervös. Die Beamten baten ihn also, seine Taschen zu leeren. Ans Tageslicht kam eine relativ kleine Menge an Haschisch. Daraufhin beschlossen sie bei dem 20-jährigen aus dem Ort auch eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Dort fanden sie weitere 200 Gramm Haschisch, 10 Gramm Marihuana, 3 Präzisionswaagen und über 1000 Euro an Bargeld.

Die Ermittlungen wurden weiter ausgedehnt und mit Unterstützung der Carabinieri Schlanders und der Bozner Finanzpolizei inklusive Drogenspürhund auch ein nahe gelegener Hof genauer unter die Lupe genommen, wo sich der junge Mann in der Vergangenheit öfters mit einem Kollegen, dem das Gebäude gehört, herumgetrieben hatte. Und auch hier wurden die Carabinieri fündig. 3 Kilogramm Marihuana bester Qualität und weitere 5000 Euro an Bargeld waren in der Scheune des Hofes zwischen aufgestocktem Heu versteckt.

Foto: Carabinieri

Einer der beiden 20-jährigen Malser wurde in den Hausarrest überstellt, der andere, weil er bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, ins Bozner Gefängnis gebracht. Beide werden sich wegen Drogenhandels verantworten müssen.

stol/vs