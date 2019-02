3 Legionellen-Todesfälle: 8 Personen angezeigt

3 Touristen waren auf dem Paganella-Plateau in Trient an einer Legionellen-Infektion gestorben. - Foto: shutterstock

Im vergangenen Sommer waren 3 italienische Touristen, die in jeweils unterschiedlichen Unterkünften auf der Paganella-Hochebene urlaubten, an einer Legionellen-Infektion gestorben, darunter ein 84-jähriger Mann aus Mailand und eine 82-jährige Frau, die in Andalo untergebracht waren.

Jetzt haben die Carabinieri der Sondereinheit NAS, die sich mit gesundheitlichen Fällen beschäftigen, 8 Personen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung angezeigt.

Wie die Carabinieri berichten, hatten es fast alle Touristenorte auf dem Paganella-Hochplateu versäumt, das Legionellen-Risiko mittels Gutachten überprüfen zu lassen, was insgesamt 19 Infektionen und 3 Tote zur Folge hatte. Vor allem ältere Touristen waren von der Krankheit betroffen.

Wie Ermittlungen aufzeigten, waren weder die Heizanlagen ordentlich gewartet noch das Wasser warm genug gelagert worden, was eine Ausbreitung der Legionellen begünstigte. So war im Sommer 2018 fast das gesamte Wassernetzwerk, an dem die touristischen Unterkünfte angeschlossen waren, kontaminiert. Das Wassernetzwerk der Gemeinde soll nicht betroffen gewesen sein.

stol