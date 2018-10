369 Mal bissen Hunde in Südtirol 2018 zu

In den restlichen Fällen waren andere Hunde, Katzen und andere Tiere betroffen, teilt der Direktor des Bereiches Tiergesundheit, Hygiene in der Tierzucht und in der Tierproduktion, Dr. Christian Piffer, auf Anfrage mit.

Der Fall des Mischlingshundes, der am Sonntag in Bozen von einem Pitbull zu Tode gebissen wurde, hat südtirolweit für Aufregung gesorgt. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Pitbull, Rottweiler und American Staffordshire sind heuer zusammen für landesweit 21 Bisse verantwortlich, die der Tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes erhoben hat.

D/hof