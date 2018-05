70 Kilometer Lkw-Stau auf der A22

Der Stau beginnt in Bozen und reicht bis nach Sterzing. Der Pkw-Verkehr auf der Überholspur rollte relativ problemlos daran vorbei. Zu Verzögerungen kommt es allerdings auch für Autos zwischen Bozen Süd und Bozen Nord.

Wie bereits in den vergangenen Monaten hat auch diesmal das Bundesland Tirol die Lkw-Kontingentierung für den Verkehr vorgenommen, der von Deutschland ins Land rollt. (STOL hat berichtet)

Nur jeweils 300 Lkw pro Stunde dürfen die Grenze bei Kufstein in Richtung Süden passieren. Bis Anfang Juni sind weitere sieben Tage festgelegt worden, an welchen diese Kontingentierung eintreten wird. Die Maßnahme wird von den deutschen und italienischen Frächtern stark kritisiert.

STF erhebt schwere Vorwürfe

Auch die Süd-Tiroler Freiheit erhebt schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung und die Brennerautobahn. „Trotz aller Expertenwarnungen und Verkehrsprognosen, die nach den Pfingstfeiertagen ein enormes LKW-Verkehrsaufkommen vorhergesagt haben, sind die Verantwortungsträger in Süd-Tirol erneut untätig geblieben und haben keinerlei Maßnahmen zur Kontingentierung der LKW vorgenommen“, so die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung am Dienstag.

