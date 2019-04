8 Promille für die Kirche: Informationskampagne vorgestellt

Anders als etwa im deutschsprachigen Ausland gibt es in Italien keine Kirchensteuer. - Foto: APA

Anders als etwa im deutschsprachigen Ausland gibt es in Italien keine Kirchensteuer. Stattdessen sieht der Staat seit 1989 die Möglichkeit vor, dass Steuerzahler 8 Promille ihrer schon einbezahlten Einkommenssteuer unter anderem der katholischen Kirche zuweisen können. In Südtirol werden mit diesen Geldern – jährlich etwa 4 Millionen Euro – beispielsweise Seelsorgedienste, soziale Projekte der Caritas oder Restaurierungen von Kirchen unterstützt und die Priester entlohnt.

Die Informationsarbeit zur Unterschrift für die Zweckbestimmung „8+5 Promille“ auf der Steuererklärung gehört deshalb seit 30 Jahren zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben des Beauftragten für die wirtschaftliche Unterstützung der Kirche.

Bischof Muser: „Lieber 8 Promille als Kirchensteuer“

Vor Kurzem hat der Diözesanbeauftragte im Bozner Pastoralzentrum die Informationskampagne für 2019 vorgestellt. Die Dekanatsbeauftragten und die Vertreter der kirchlich-sozialen Organisationen wurden von Bischof Ivo Muser begrüßt, der ihnen und dem Diözesanbeauftragten sowie seinem Stellvertreter für ihren Einsatz dankte.

Der Bischof bezeichnete die 8-Promille-Lösung verbesserungsfähig, dennoch sei er aber froh, dass Italien auf dieses System und nicht auf eine Kirchensteuer setze: „Persönlich bin ich froh, dass es bei uns nicht das System der Kirchensteuer gibt. Da nehme ich gerne in Kauf, dass unsere finanziellen Möglichkeiten, auch als Diözese, viel bescheidener sind als etwa in Deutschland, Österreich oder gar in der Schweiz.“

Unterschrift kostet nichts und bewirkt viel

Auch in unserer Diözese wird mit den 8-Promille-Mitteln Vieles verwirklicht und unterstützt, unter anderem werden mit den Geldern auch 2 Drittel der Besoldung der Priester finanziert.

Informationskampagne auch digital

Stefan Untersulzner erläuterte den Anwesenden das diesjährige, wieder aufgelegte Informationsmaterial - zweisprachige Plakate sowie das Faltblatt mit dem Aufruf zur Unterschrift und die übrigen, auch digitalen Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit. Die bewährte Zusammenarbeit mit den kirchlich-sozialen Organisationen wird auch heuer fortgesetzt, da sie sowohl der Diözese als auch den Organisationen hilft.

