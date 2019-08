A22: 2 Tage „Kodex schwarz“

Am heutigen Freitag sind keine längeren Wartezeiten auf der A22 zu erwarten, sondern es ist lediglich mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Am Samstag spiegelt sich dann ein ganz anderes Bild auf Südtirols Autobahn wieder.

Vom frühen Morgen bis zum frühen Abend gilt am Samstag „Kodex Schwarz“ in Richtung Nord und Süd auf der Brennerautobahn. Während sich am Sonntag Richtung Süden der Verkehr etwas beruhigt, bleibt für die A22 Richtung Brenner weiterhin die höchste Verkehrsstufe ausgerufen. Erst in den späten Abendstunden ist wieder ein flüssiger Verkehrsverlauf zu erwarten.

Überlastungen auch auf den Staatsstraßen

Zu einigen Verzögerungen kommt es am Freitag auch auf Südtirols Straßen. Vor allem auf der Staatsstraße von St. Leonhard in Passeier nach Meran braucht man viel Geduld. Wegen des starken Verkehrsaufkommens droht derzeit ein Zeitverlust von bis zu einer halben Stunde.

Auch in Gröden geht es nur schleppend weiter, es staut talauswärts zwischen St. Christina und St. Ulrich, sowie auf der Pustertaler Staatsstraße kommt es in beiden Richtungen zwischen Schabs und Toblach abschnittsweise zu Staus wegen Überlastung. Auch das Gadertal ist bei der Talausfahrt in St. Lorenzen vom Kolonnenverkehr betroffen.

