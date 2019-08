A22: Mariä Himmelfahrt ruhig, Wochenende Chaos

Am Wochenende ist Chaos auf der Brennerautobahn vorprogrammiert. Zweimal „Kodex schwarz“ wurde von der Brennerautobahn AG für Samstag und Sonntag ausgerufen.

Während der heutige Feiertag noch ziemlich ruhig verläuft, ist bereits am Freitagvormittag ist mit starkem Reiseverkehr, der zwar am Nachmittag in beide Richtungen abnehmen sollte, zu rechnen. Für Samstag und Sonntag gilt, wie so häufig, „Kodex schwarz“ auf der Brennerautobahn.

Es drohen Zeitverluste von 50 bis zu 100 Prozent sowohl in Richtung Norden, als auch in Richtung Süden. Auch am Montag bleibt die Brennerautobahn von früh bis spät stark befahren und es kann zu Verzögerungen in beide Fahrtrichtungen kommen.

stol/jno