A22: Starker Verkehr am Donnerstag

Da der 30. Mai, Christi Himmelfahrt, in Österreich und Deutschland ein Feiertag ist, wird vor allem am Vormittag in Richtung Süden ab dem Brenner mit starkem Verkehr gerechnet.

Es ist die erste Warnung der Stufe kritisch (schwarz), die in dieser Vor-Ferienzeit ausgegeben wird. Im Sommer kommt es immer wieder zu Warnungen dieser höchsten Stufe.

Auch am Nachmittag kommt es noch zu erhöhtem Verkehr in Richtung Süden.

Am Samstag nimmt der Verkehr in Richtung Süden ab, steigt aber deutlich in Richtung Norden, wo für Sonntagvormittag ebenfalls eine kritische Verkehrssituation prognostiziert wird.

Es empfiehlt sich, zu diesen Zeiten die A22 zu meiden oder Alternativrouten zu wählen.

Eine genaue Auflistung finden Sie hier.

stol