A22: Starker Verkehr am Wochenende

In der Hauptreisezeit kommt es wie jedes Jahr an den Wochenenden zu einer Verkehrsüberlastung. Spürbar ist diese auf der A22 vor allem am kommenden Samstag und am Sonntagvormittag Richtung Norden. Hier sei laut Brennerautobahn AG ein hohes Verkehrsaufkommen bis in die frühen Abendstunden zu erwarten.

Richtung Süden dürfte der Verkehr soweit flüssig verlaufen, es kann allerdings Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu Verzögerungen kommen.

Die Brennerautobahn AG rät die Stoßzeiten zu vermeiden, um eine angenehme Fahrt ohne Staus zu gewährleisten.

stol