A22: Wieder Überlastungen am Wochenende

Die Brennerautobahn AG rät, die Stunden mit hohem Verkehrsaufkommen zu meiden. Vor allem am Samstag sei mit sehr starkem Reiseverkehr und Überlastungen in beide Richtungen der A22 zu rechnen. Am Vormittag wurde "Kodex-Schwarz" ausgerufen, es droht großer Zeitverlust. Der starke Verkehr könne laut Brennerautobahn AG bis in die Abendstunden anhalten, ehe er dann wieder flüssig verlaufe.

Auch am Sonntag sei mit Staus und längeren Wartezeiten zu rechnen. Richtung Brenner soll sich der Verkehr in den Abendstunden wieder bessern, nach Süden ist dagegen bis Mitternacht mit Verzögerungen zu rechnen.

stol/jno