A22 und andere Straßen wegen Schneechaos gesperrt

Wie die Verkehrsmeldezentrale berichtet, ist die A22 seit den Nachtstunden zwischen Sterzing und dem Brenner zum Teil nicht mehr passierbar. Auch die Bundesstraße zwischen Sterzing und dem Brenner ist gesperrt.

Am Samstagvormittag wurde die A22 ab Klausen in Richtung Norden gesperrt.

Lkw und Fahrzeuge stundenlang auf A22 blockiert

Zahlreiche Lkw und andere Verkehrsteilnehmer mussten stundenlang auf der Autobahn ausharren, da die Schneemassen ein Vorankommen nicht möglich machten. Viele Lkw warteten abseits der Autobahn auf deren Räumung. Bei der Ausfahrt in Bozen Süd in Richtung Zentrum etwa reiht sich ein Lkw nach den anderen.

Manche nahmen das Warten auf der Autobahn auch mit Humor und posteten Fotos auf der Facebook-Seite der Verkehrsmeldezentrale.

Lawine verlegt Brennerstaatsstraße bei Gossensaß

Ein Lawinen ist auf die Brennerstaatsstraße oberhalb von Gossensaß abgegangen. Glücklicherweise wurden keine Fahrzeuge oder Personen verschüttet, da die Straße frühzeitig gesperrt wurde. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Gossensaß. Sie hatte sich bereits in der Nacht um mehrere Lkws gekümmert, die im Schnee feststeckten.

Züge gestrichen

Auch abseits der Asphalte sorgt der Schnee für Chaos: So wurden am Samstagvormittag mehrere Züge vom Brenner in Richtung Meran oder Verona gestrichen.

