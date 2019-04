ASM wählt neune Vorstand

Der Vorsitzende Christoph Buratti ging in seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und auf die dreijährige Amtszeit auf die Schwerpunkte der Tätigkeit des Lehrerverbandes ein und ging dabei insbesondere auf das in enger Zusammenarbeit mit dem KSL (Katholischer Südtiroler Lehrerbund) erstellte und herausgegebene Berufsbild der Lehrerinnen und Lehrer in Südtirol und auf die rege Fortbildungstätigkeit ein.

Sein besonderer Dank galt seinen Mitarbeitern im Vorstand, Roswitha von Marsoner als bisheriger Schriftführerin und stellvertretender Vorsitzenden und Michael Patreider als bisherigem Kassier, den weiteren Vorstandsmitgliedern und Vertreterinnen der Interessensgruppen im Verband und den beiden Mitarbeitern im ASM-Büro.

Die Neuwahlen wurden unter der Regie von Sepp Prantl durchgeführt. Der bisherige Vorsitzende Christoph Buratti wurde für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zum Vorsitzenden gewählt. Auch Roswitha von Marsoner und Michael Patreider stehen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Den Vorstand verstärkt ab nun Jonas Sailer aus dem Bezirk Meran.

