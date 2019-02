Abgängiger Klausner tot aufgefunden

Am Samstagnachmittag wurde ein 17-jähriger Klausner nach einer Suchaktion tot aufgefunden. - Foto: shutterstock

Gegen 12 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Klausen und Umgebung alarmiert und eine Suchaktion gestartet, um den abgängigen Jugendlichen aus Klausen zu finden.

Am Nachmittag dann die traurige Gewissheit: Der junge Mann wurde in der Nähe des Klosters Säben tot aufgefunden; offenbar stürzte der 17-Jährige etwa 40 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Albions, Garn, Schrambach, Feldthurns und Verdings sowie die Bergrettung Brixen.

Die genauen Umstände des tragischen Unfalls werden noch ermittelt.

stol