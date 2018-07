Abkühlung nach Rekordtemperaturen

Bereits am Freitagnachmittag und Abend kann es zu Regenschauern und Gewittern kommen, teilweise fallen sie voraussichtlich auch heftig aus. Am Samstag ziehen den ganzen Tag über Gewitter durch und auch Hagel ist nicht ausgeschlossen: Ganz Südtirol ist davon gleichermaßen betroffen, so Peterlin im Gespräch. Verantwortlich dafür sind die hohen Temperaturen der vergangenen Tage – in den kommenden Tagen sinken die Werte leicht, aber es bleibt weiterhin schwül bei Temperaturen von bis zu 32 Grad Celsius am Freitag und unter 30 Grad Celsius am Samstag.

Nach den drei gewitterfreien Tagen beginnt es heute in der Atmosphäre wieder zu brodeln. In der zunehmend schwülen Luft können die Gewitter am Nachmittag/Abend auch heftig ausfallen. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 20. Juli 2018

Aber der Sommer lässt sich nicht verdrängen: Die kommende Woche wird stabiler und erneut sehr heiß, weiß der Landesmeteorologe.

Im vergangenen Jahr war der Juli ähnlich wie heuer. Er war gewittrig und heiß – mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad Celsius. Auch war er 2017 reich an Niederschlägen, mit 123 Millimeter in der Landeshauptstadt. Bis jetzt hatten wir im heurigen Juli vergleichsweise noch relativ wenig – mit 50 Millimetern Niederschlag. Zum Vergleich: Der Durchschnittsniederschlag ist für den Juli bei 94 Millimetern.

stol/ape