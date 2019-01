Abseits der Piste trotz Verbot

Da es in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist, dass Lawinen bis auf die Loipe nieder gegangen sind, wurden neben der Hütte auch der Wanderweg und die Loipe ab dem Naturparkhaus in Kasern gesperrt. Innerhalb von 15 Stunden hat es im Bereich der Almhütten im Talschluss rund 120 Zentimeter Neuschneezuwachs gegeben. (STOL hat berichtet) Und auch am Montag schneit es leicht weiter.

2 große, leuchtend rote Hinweisschilder sollten reichen, doch dem war nicht so. Also wurden am Sonntag auch noch 2 Holzbarrieren aufgestellt. Wie das Video zeigt, das von den Wirtsleuten in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, hilft aber auch das noch nicht. Zwei Schneeschuhwanderer marschierten trotz der Verbotsschilder in die Gefahrenzone. Dass die Verbote und Warnungen berechtigt sind, bestätigte sich am Montag. Wie STOL in Erfahrung gebracht hat, ist mittlerweile genau in besagtem Bereich eine Windlahne abgegangen.

Schnee und starker Wind haben am Sonntag in mehreren Orten des Tales auch zu kleineren Einsätzen der Feuerwehren geführt. So musste etwa die Feuerwehr Winnebach zu einem Windschaden beim Mesnerhof ausrücken. Die Wehrmänner fixierten das Dach wieder.

In Osttirol wurde die Felbertauernstraße Matrei/Gruben und Mittersill/Großbruck am Sonntag wegen Lawinengefahr gesperrt. Am heutigen Montag soll über die Öffnung beraten werden.

