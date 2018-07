Achtung bei Kinderporno-„Spaßvideos“

Wie die Sonntagszeitung „Zett“ in der aktuellen Ausgabe berichtet, kursieren derzeit europaweit Videos, die Kinder bei sexuellen Handlungen mit Tieren zeigen. - Foto: shutterstock

Was im ersten Moment wie ein „Spaßvideo“ wirken könnte, ist in Wahrheit Kinderpornografie.

Allein in Österreich gab es in den vergangenen zwei Monaten 200 Verdachtsfälle. Und auch wenn bislang in Südtirol keine Fälle gemeldet wurden, warnt die Postpolizei – und rät zur Vorsicht: Solche Filme keinesfalls speichern oder weiterverbreiten! Sonst macht man sich schnell strafbar.

