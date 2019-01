Änderungen bei Busfahrplänen und Bauarbeiten im Bahnhof Meran

Meran und Umgebung

Zugbahnhof Meran: Derzeit wird am Bahnhof Meran der Bahnsteig 2 erhöht, um ein bequemes, barrierefreies Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Vor allem beim Umsteigen von und auf die Vinschger Bahn ist daher zu beachten, dass die Züge in den kommenden Wochen nicht immer an den gewohnten Bahnsteigen halten.

Buslinie 240 Meran – Passeier: Ab Montag, 28 Jänner, bis einschließlich Sonntag, 24. Februar, wird die Haltestelle „Obermais – St.Georgenstraße“ in Richtung Passeiertal nicht bedient. Fahrgäste können stattdessen die provisorische Haltestelle „Rosegger Park“ in der St. Georgenstraße nutzen. Aufgrund von Straßenarbeiten ist ein Abschnitt der Cavourstraße stadtauswärts gesperrt; in Richtung Meran bleibt die Streckenführung für die Busse regulär.

Buslinie 214 Lana – Völlan: Ab Montag, 4. Februar gibt es ab Lana Busbahnhof eine zusätzliche Fahrt um 7.06 Uhr.

Bozen und Umgebung

Buslinie 183 Bozen – Kardaun – Karneid: Ab Montag, 28. Jänner wird mittags die Abfahrt am Bozner Busbahnhof um einige Minuten auf 13.33 Uhr nachverlegt, damit die Heimfahrt für die Oberschüler in Richtung Karneid gewährleistet ist.

Buslinie 116 Rundlinie Leifers: Ab Montag, 4.Februar werdeneinige Abfahrtszeiten am Morgen vorverlegt, damit der Zuganschluss am Bahnhof Leifers um 7.45 Uhr in Richtung Bozen ermöglicht wird. Wegen mangelnder Auslastung gestrichen werden die Abfahrt um 7.34 Uhr am Bahnhof Leifers sowie die Abfahrt „Leifers Schule“ um 12.41 Uhr.

Buslinie 117 Steinmannwald – Leifers – Branzoll – Pfatten: Ab Montag, 4. Februar wird morgens die erste Fahrt von und nach Steinmannwald um einige Minuten vorverlegt.

Infos und aktuelle Fahrpläne unter www.südtirolmobil.info