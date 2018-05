Ahrntal: Suche wird wieder aufgenommen

Loading the player...

Die großangelegte Suchaktion von Feuerwehr, Bergrettung und Wasserrettung entlang der Ahr läuft bereits seit dem späten Mittwochnachmittag und wurde bis nach Bruneck ausgedehnt. Erfolglos – die dritte Person ist noch immer abgängig (STOL hat berichtet).

Zur Mittagszeit am heutigen Donnerstag wird die Suche wieder aufgenommen, da in diesem Zeitraum der Wasserspiegel am niedrigsten ist.

stol