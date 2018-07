Aktion „Jugend auf dem Gipfel": Südtirol mit dabei

Gipfelsturm: Südtiroler Jugendliche beteiligen sich an heute internationaler Aktion „Jugend auf dem Gipfel" dabei. - Foto: lpa/Amt für Naturparke

In zahlreichen alpinen Naturräumen und Schutzgebieten in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien und der Schweiz erleben heuer wieder Jugendliche zeitgleich ein außergewöhnliches sportliches, menschliches, kulturelles und künstlerisches Abenteuer in den Bergen.

Geplant ist unter anderem eine Wanderung auf die Imstalm auf 2199 Metern Meereshöhe und den 2300 Meter hoch gelegenen Imstsee, bei der die formgebende Kraft der Gletscher beobachtet werden kann. Annamaria Gapp, Naturparkhausbetreuerin des Naturparkhauses Texelgruppe in Naturns, und Naturparkbetreuer Gernot Reich sowie ein CAI-Mitarbeiter haben die Jugendgruppe begleitet.

Ziel dieser Veranstaltung sei es, die Beziehung junger Menschen zur Natur und zu den Schutzgebieten zu stärken, erklärt Eva Trenkwalder vom Amt für Naturparke. Zudem soll ein Bewusstsein für Natur- und Umweltschutz geschaffen werden und das Gefühl gestärkt, dass alle einem gemeinsamen Lebensraum angehören und ein Teil Europas sind.

Wert gelegt wird auch auf die Stärkung von Solidarität und das gemeinsame Erleben.

stol/lpa