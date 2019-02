Alkohol am Steuer: Junge Südtirolerin auf A22 erwischt

Zwei Autofahrer wurden in betrunkenem Zustand auf der Brennerautobahn A22 erwischt. - Foto: shutterstock

Es war gegen 4.30 Uhr, als den Beamten ein Fahrzeug auffiel, das auf der Autobahn auf der Höhe von Karneid mit nur etwa 30 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Unverzüglich zogen sie den Pkw aus dem Verkehr und kontrollierten die Fahrzeuglenkerin. Schnell stellte sich heraus, dass die 22-jährige Frau aus der Brixner Gegend in stark alkoholisiertem Zustand am Steuer saß. Die Messungen ergaben, dass sie etwa 1,4 Promille im Blut hatte.

Die junge Frau wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt, auch der Führerschein wurde ihr entzogen.

Weiterer Alkohol-Lenker erwischt

Am Abend des selben Tages ging den Beamten gegen 23.30 Uhr ein weiterer Alko-Lenker ins Netz. In der Nähe der Sterzinger Mautstation kontrollierten sie ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen, an dessen Steuer ein Pole saß. Auch bei ihm wurde eine Alkohol-Kontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Auch er ist nun seinen Führerschein los.

stol/vs