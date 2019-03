Alkoholverbote in der Landeshauptstadt

Das Verbot kann lediglich in den Nachtstunden ausgesprochen werden. - Foto: D

„Jedoch lediglich in den Nachtstunden“, betont Vizebürgermeister Christoph Baur. Dies sei notwendig geworden, um die Nachtruhe in mehreren Zonen der Stadt zu gewährleisten, zum Beispiel auch am Bozner Obstmarkt.

Die Abänderung muss nun noch vom Gemeinderat genehmigt werden. Dann können Verbote gezielt erlassen werden.

D/pir