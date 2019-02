„Alles daran setzen, dass Wölfe uns nicht mögen“

An der starken Zunahme der Wölfe besteht kein Zweifel. - Foto: shutterstock

„Dolomiten“: In welchen Gebieten im Alpenraum breiten sich Wölfe aus?

Dr. Christl Miller: Es gibt 5 Gebiete, aus denen heraus Wölfe sich ausbreiten: Dort sind Rudel ansässig, die jedes Jahr bzw. jedes zweite Jahr Junge produzieren. Die Jungen wandern dann ab, sodass wir bei einer theoretischen Zuwachsrate von 20 Prozent davon ausgehen müssen, dass sich sehr schnell in allen Ecken jährlich Wölfe einfinden werden. Ob diese bleiben und auch immer sofort auffallen, hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Bei den 5 Gebieten handelt es sich um die Westfranzösischen Alpen (Frankreich/Italien), die Schweiz, Norditalien (Trentino) und Slowenien. Auch in Österreich nimmt die Dynamik Fahrt auf. In Nord-Ost-Österreich ist schon das zweite Rudel ansässig. Das geht dann recht schnell.

„D“: Werden wir in 10 bis 15 Jahren von den Wölfen überrannt? Mit einer starken Zunahme werden wir rechnen müssen, oder?

Miller: An der starken Zunahme der Wölfe ist überhaupt nicht zu zweifeln. Das Allerdringlichste ist, dass man sich jetzt auch wirklich auf Ziele einigt – gesellschaftlich und politisch: Wie soll das Wolfsmanagement aussehen in den nächsten 5 bis 6 Jahren? Ich habe das Gefühl: Jeder meint, man könnte es aussitzen. Aber nichts tun und abwarten ist keine Option.

Interview: Stephan Pfeifhofer