Allgemeinmedizin: 9 Diplome verliehen

Es handelt sich um Pablo Policastro, Aden Ardo Abdiueli, Ivelina Angelova, Margit Battisti, Lucia Merlo, Martino Morbini, Stefan Oberheinricher, Federica A. Raimondo und Birgit Seeber.

Bisher war die Ausbildung von der Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin organisiert worden.

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann überreichte den neuen Hausärzten in den vergangenen Tagen am Sitz der „Claudiana“ in Bozen ihr Diplom. An der Diplomfeier nahmen Institutspräsident Adolf Engl, der Präsident der Akademie für Allgemeinmedizin, Eugen Sleiter, der Präsident des wissenschaftlichen Rates, Andreas von Lutterotti, und der wissenschaftliche Direktor Giuliano Piccoliori teil.

Allgemeinmedizin nimmt Schlüsselrolle ein

Landesrat Widmann verwies dabei auf die Schlüsselrolle, die Allgemeinmediziner in Südtirols Gesundheitswesen einnehmen und drückte seine Freude darüber aus, dass junge Ärzte und Ärztinnen sich für diesen Weg entschieden: „Die Allgemeinmedizin spielt nicht nur in unserem Gesundheitssystem eine besondere Rolle, sondern hat eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Hausärzte und Hausärztinnen sind die ersten Ansprechpersonen in gesundheiltichen und medizinischen Fragen. Sie stehen den Patienten besonders nahe und tragen für eine umfassende und kontinuierliche Betreuung Sorge.“ Ein gutes Netzwerk an Hausärzten entlaste die Notaufnahme und die Krankenhäuser und verkürze die Wartezeiten.

Angesichts des zunehmenden Mangels an Ärzten und besonders auch an Hausärzten sei bemühe sich die Gesundheitspolitik, den Zugang zur Sonderausbildung in Allgemeinmedizin und zum Beruf des Allgemeinmediziners zu unterstützen, sagte Widmann. Im Zusammenhang mit den zu erwartenden Rentenantritten wird der Bedarf an Hausärzten in den kommenden zehn Jahren auf rund hundert geschätzt. Dieser soll neben anderen Maßnahmen mit den vom Institut für Allgemeinmedizin ausgebildeten Ärzten abgedeckt werden.

lpa