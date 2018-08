Alois von Dellemann (†): Kellermeister aus Passion

Er war zwar seit 4 Jahren in Pension, dem Weingut Lageder war er aber bis zuletzt verbunden: Alois „Luis“ von Dellemann (83) hat 48 Ernten erfolgreich als Kellermeister eingebracht und verarbeitet. In den letzten Jahren gab er seine Passion für den Wein an Besucher des Weinguts bei Verkostungen und Führungen weiter.

Von Dellemann gehörte in Winzerkreisen zum „Who is who“ in Südtirol: 2016 wurde er von den „Dolomiten“ mit der Auszeichnung „Ein Leben für die Wirtschaft“ geehrt und war gemeinsam mit Luis Raifer der dritte Preisträger in dieser Kategorie.

Am Dienstag kam er bei einem tragischen Radunfall in Neumarkt ums Leben (STOL hat berichtet).

Den vollständigen Artikel und alle Hintergründe gibt es in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts "Dolomiten"

D