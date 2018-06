Alpen Flair 2018: Ganz viel Musik und jede Menge Spaß

Am gestrigen Mittwoch wurde das Festival mit Bands aus Südtirol und einer Warm Up Party eröffnet. (STOL hat berichtet)

Am heutigen Donnerstag und an den kommenden 2 Tagen wird in Natz dann so richtig die Bühne gerockt. Von Frei.Wild und den Kastelruther Spatzen bis hin zu Ballermann-Star Mia Julia und Ben Zucker ist alles mit dabei.

Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Alle Informationen zu den Bands und weitere Infos finden Sie auf https://www.alpen-flair.com/bands.

stol