Alter Bozner Busbahnhof: Abrissarbeiten beginnen

Bis zum Ende des Sommers sollen auch das ehemalige Hotel „Alpi“ in der Südtirolerstraße und im Herbst das Gebäude an der Garibaldistraße abgerissen werden. In einer rund 3 Jahre dauernden Bauzeit wird, wie mehrfach berichtet, die Signa das „WaltherPark“-Gebäude errichten.

Neben einem Kaufhaus soll es auch Büros, ein Hotel und Wohnungen beinhalten.

