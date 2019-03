Am 31. März: Diözese feiert Seminartag

Mit dem Tag des Priesterseminars und der kirchlichen Heime und Schulen wird ein zweifaches Anliegen in den Vordergrund gestellt: Einmal geht es um die kirchlichen Heime und Schulen, die in Südtirol einen wichtigen Bildungsauftrag erfüllen und dadurch auch christliche Werte gerade an junge Menschen weitergeben.

„Dieser Tag soll das Engagement der vielen Menschen, die in Schule und Heim arbeiten oder diese besuchen, in den Mittelpunkt stellen. Es soll auch ein Tag des gemeinsamen Austausches, des Gebetes und des Dankens mit dem Diözesanbischof sein“, sagt Generalvikar Eugen Runggaldier, der auch die Funktion des Regens am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen bekleidet.

Priesterseminar ins Blickfeld rücken

Der Seminartag will aber auch das Priesterseminar und das Anliegen der geistlichen Berufe in das Blickfeld rücken. Es werden auch die Seminaristen aus der Erzdiözese Trient und aus der Diözese Belluno-Feltre anwesend sein. Sie reisen bereits am Freitag an und werden Säben und Neustift besuchen. Am Samstagabend, 30. März, findet ein Gedankenaustausch mit Bischof Ivo Muser statt.

Gottesdienst mit Bischof Muser

Am Sonntag, 31. März, feiert Bischof Muser den Gottesdienst um 10 Uhr im Dom von Brixen. Der Gottesdienst wird von den verschiedenen kirchlichen Heimen und Schulen mitgestaltet. „Ein herzlicher Dank gilt allen, welche das Anliegen der kirchlichen Heime und Schulen unterstützen und unser Priesterseminar im Gebet mittragen und sich in unserer Diözese und Gesellschaft für geistliche Berufe einbringen“, unterstreicht Markus Moling, Regens des Priesterseminars.