Am Mittwoch wird's richtig stürmisch in Südtirol

Mit dieser stürmischen Höhenströmung stauen sich am Mittwoch an der Alpennordseite auch feuchte Luftmassen. Besonders in der nördlichen Landeshälfte wird es unbeständig und teils regnerisch, im Süden bleibt es hingegen trocken und sogar die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Es weht teils kräftiger Nordwind. Die Temperaturen erreichen tagsüber nur 12 Grad bis 22 Grad.

Morgen wird's windig. Im Tal starker Nordföhn, im Hochgebirge erreicht der Wind zum Teil Orkanstärke mit Böen von über 120 km/h. pic.twitter.com/GMehvA02g6 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 23. Oktober 2018

Auf der privaten Facebookseite „Feuerwehren in Südtirol“ wurde aufgrund des erwarteten starken Windes ein Wetterhinweis herausgegeben, um die Bevölkerung auf eventuelle Gefahren aufmerksam zu machen.

Am Donnerstag flaut der Wind ab

Am Donnerstag sorgt ein Zwischenhoch wieder für eine Wetterberuhigung. Nach Auflösung von Restwolken scheint im ganzen Land die Sonne, der Nordwind flaut ab. Der Freitag bringt eine freundliche Mischung aus Hochnebel und Sonne. Am Samstag dreht die Höhenströmung auf Süd und es werden feuchte Luftmassen herangeführt. Deshalb überwiegen am Wochenende die Wolken und es regnet voraussichtlich recht verbreitet.

