Am Montag kehrt die Sonne zurück

In Salurn gab es am Sonntag Böen bis zu 84 km/h, in Deutschnofen bis 68 km/h und in Meran bis 62 km/h. Auch im Sarntal wehte es kräftig.

Der Kaltlufteinbruch führt heute zu starkem bis stürmischen Nordwind. In Salurn Böen bis 84 km/h, Deutschnofen 68 km/h. (Video aus Pens im Sarntal, 5. Mai, Andreas Aster) pic.twitter.com/YHzk5k7ojf — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Mai 2019

In der Nacht auf Dienstag lässt der Nordwind laut Peterlin nach, der Nachthimmel ist klar und deshalb kühlt es in den Tälern noch weiter ab, zum Teil besteht Frostgefahr. Selbst in den tiefen Lagen geht es Richtung 0°.

Am Dienstag kehrt im Großteil Südtirols die Sonne zurück, länger bewölkt bleibt es Richtung Ahrntal. Es wird zwar wieder etwas wärmer, stabiles Frühlingswetter ist aber noch nicht in Sicht. Die nächsten Niederschläge gibt es von Mittwoch auf Donnerstag.

Laut Dieter Peterlin steht die jüngste Abkühlung in keinerlei Widerspruch zur generellen Klimaerwärmung.

Falls sich heute wer fragt, wo ist die #Klimaerwärmung?! Wetter ≠Klima. Dreizehn Monate in Folge war es in Südtirol wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Der letzte "zu kühle" Monat liegt schon über ein Jahr zurück. pic.twitter.com/mzBt6I5ih7 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Mai 2019

stol/ds