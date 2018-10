Am Sonntag: Mögliche Stromausfälle wegen Blackout-Übung

Betroffen davon sind Teile der Gemeinden Meran, Hafling, Mölten, Terlan, Tirol sowie die Gemeinden Andrian, Tscherms, Gargazon, Lana, Marling, Nals, Burgstall, Tisens und Vöran. In diesen Gebieten kann es während der Übung zu kurzen Unterbrechungen der Stromversorgung kommen. Die Bevölkerung wird deshalb aufgerufen, in diesem Zeitraum keine Aufzüge zu benutzen.

Im Rahmen der Übung wird in einem ersten Schritt ein Bereich Südtirols vom nationalen Stromübertragungsnetz entkoppelt. In einem zweiten Schritt werden diese Gebiete über das Alperia Wasserkraftwerk Naturns und das Stromnetz von Edyna, einer Tochtergesellschaft von Alperia, lokal versorgt. Anschließend werden sie wieder an das nationale Übertragungsnetz von Terna angekoppelt. Um 12 Uhr ist die Übung beendet.

Die Übung zur Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Blackout ist im sogenannten Netzführungsplan vorgesehen, welcher den Betrieb des Stromsektors regelt. Die Übung betrifft Edyna, Alperia und Terna und ist verpflichtend durchzuführen. Die Übung ist von großer Bedeutung und dient dazu den Ernstfall zu proben und die Abläufe zu üben.

Alle wichtigen Informationen sowie eine genaue Auflistung der betroffenen Gemeinden und Straßenabschnitte finden sich auf der Internetseite von Edyna unter www.edyna.net. Im Notfall ist zudem jederzeit die Grüne Nummer unter 800 550 522 erreichbar.

