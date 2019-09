Amselpopulation in Gefahr?

Das afrikanische Usutu-Virus breitet sich zurzeit vor allem in Deutschland stark aus – mit fatalen Folgen für die Amselpopulation. - Foto: shutterstock

Paolo Zambotto, der Direktor des Südtiroler Landesveterinärdienstes, unterstreicht: „Bis erste Fälle hierzulande bekannt werden, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein.“ Die Situation werde derzeit genauestens beobachtet.

Denn auch wenn das Usutu-Virus für Menschen ungefährlich sei: Die Amselpopulation könnte auch in Südtirol in absehbarer Zeit in ernste Gefahr geraten.

