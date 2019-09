Amtseinführung von Bischof Tomasi: Mit dem Bus nach Treviso

Seinen Einstand in Treviso als Bischof hat Michele Tomasi am Nachmittag des 6. Oktober und wird an diesem Tag seinen bischöflichen Dienst antreten. Das Pilgerbüro der Diözese Bozen-Brixen organisiert zu diesem Anlass eine Busreise in das etwa drei Fahrstunden entfernte Treviso.

Anmeldungen nimmt das Pilgerbüro unter der Telefonnummer 0471 306222 oder der Email-Adresse [email protected] entgegen. Die Abfahrtsorte werden nach den Anmeldungen festgelegt. Anmeldeschluss ist der 30. September 2019.

Die Kosten für die Busfahrt werden vom Pilgerbüro übernommen.

