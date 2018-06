Anklage: 20 Mal zugeschlagen

Am 21. August 2017 war Marianne Obrist von den Rettungskräften in ihrer Wohnung in der Wolkensteinstraße in Milland tot aufgefunden worden. Der Anrufer – ihr Lebensgefährte Badr Rabih aus Marokko – hatte von einem Sturz gesprochen, allerdings erschienen die Verletzungen den Rettern von Anfang an nicht mit einem Unfall vereinbar. Rabih wurde als dringend Tatverdächtiger dingfest gemacht, er sitzt in U-Haft im Bozner Gefängnis.

Lange beteuerte er seine Unschuld, am 22. Dezember räumte er schließlich bei einem Verhör seine Verantwortung für die Verletzungen ein. Er sei eifersüchtig gewesen. Tötungsabsicht habe er aber keine gehabt. Darauf pochen nun auch seine Verteidiger: Rabih sei sich nicht bewusst gewesen, wie schlimm es um seine Lebensgefährtin stand.

Für die Staatsanwaltschaft war es hingegen eindeutig Mord – laut Autopsie sei mit voller Kraft auf Marianne Obrist eingeprügelt worden. Die Frau habe schwerste Verletzungen und etliche Brüche erlitten. Todesursache war ein hämorrhagischer Schock.

rc/D