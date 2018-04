Apotheken-Überfall: Mann riskiert hohe Haftstrafe

Der bei dem Überfall am 18. März auf die Apotheke „Alla Torre“ in der Parmastraße in Bozen hält sich der entstandene materielle Schaden in Grenzen. (STOL hat berichtet) Erbeutet hat er nur einige Medikamente gegen Angst, Panikattacken und Schlaflosigkeit. Der 44-Jährige möchte dem Apotheker aber nun auch den moralischen Schaden erstatten, den dieser durch den Überfall erlitten hat.

Mindeststrafmaß beträgt 5 Jahre

Sein Verteidiger Nicola Nettis strebt deshalb nun einen gerichtlichen Vergleich an – was ihm eine automatische Strafmaßreduzierung von einem Drittel einbringen würde. Für den 44-Jährigen, steht viel auf dem Spiel: Das Mindeststrafmaß für Raub unter erschwerenden Umständen beträgt 5 Jahre – und erschwerend wird dem Betroffenen vorgeworfen, bei dem Überfall ein Messer benutzt und sich maskiert zu haben.

D/rc