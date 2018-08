Arbeiten auf der Brennerbahnlinie

Am Freitag wurden gemeinsam mit dem Regierungskommissär letzte Details geklärt, um ein Verkehrschaos abzuwenden. Des Pudels Kern liegt in der kleinen Brücke, auf der die Züge die Untervirgl-Straße überqueren, bevor sie in den Bozner Bahnhof einfahren. Sie muss komplett erneuert werden.

Von Süden kommend ist der Bozner Bahnhof deshalb vom 12. August um 23 Uhr bis zum 17. August um 7 Uhr nicht erreichbar. Der Verkehr muss also komplett von der Schiene auf die Straße verlagert werden.

D/deb