Astronaut Thomas Reiter: „Blick auf unseren Planten ist grandios“

Seit Jahren schon kommt die Europäische Raumfahrtorganisation ESA für die geologische Ausbildung der Astronauten in den GEOPARC Bletterbach (STOL hat berichtet). Dort haben sie verblüffend ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Sedimentschichten vorgefunden, wie sie laut Fotodokumentationen auch auf dem Mars vorkommen. Die besonderen Gipseinschlüsse in den Sandsteinschichten geben sowohl am Mars als auch auf der Erde Rätsel auf. ESA-Wissenschaftler gehen daran, dieses Geheimnis zu lüften. Thomas Reiter war bereits letztes Jahr für Forschungszwecke im GEOPARC mit dabei.

Astronaut Thomas Reiter ganz entspannt während des STOL-Interviews auf Schloss Sigmundskron am Freitag. - Foto: DLife

Einen aktuellen Einblick in die Tätigkeit der ESA, ihre Zusammenarbeit mit dem GEOPARC Bletterbach sowie über die Analogien in den Sedimenten Mars-Bletterbach, darüber spricht der deutsche Astronaut Thomas Reiter in seinem Vortrag am morgigen Samstag um 18 Uhr im Pfarrsaal in Aldein.

stol/vs/jno