Auer: Sparschwein-Diebstähle in Betrieben

Am 16. März hatte der Langfinger zugeschnappt, erklärt Inhaber Stefan Lechner im Gespräch mit STOL. Gegen 11.15 Uhr erschien ein Mann, um die 40 Jahre alt mit südländischem Aussehen, am Thresen und wollte einen Tisch für 10 Personen reservieren. Bei der Auswahl des Menus überlegte er verdächtig lange bei den einzelnen Gängen hin und her. Anschließend hinterließ er eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Nachdem der Mann, der eine Brille und eine Jacke unter dem Arm trug, ein perfektes Italienisch sprach und sehr gepflegt wirkte, das Lokal verlassen hatte, beschlich Lechner trotzdem ein ungutes Gefühl: „Als ein Mitarbeiter schließlich nach dem Auftreten des verdächtigen Fremden etwas Trinkgeld in das Sparschwein neben der Kasse geben wollte, fanden wir es nicht. Da ich nachmittags Zeit hatte, überprüfte ich die Aufnahmen der Videoüberwachung. Darauf sieht man, wie der Dieb das Sparschwein einfach mitnimmt.“

Nur eine Woche nach dem Vorfall sei in einem Geschäft in Auer ebenfalls das Sparschwein gestohlen worden.

Am Montagvormittag habe Lechner nun Anzeige bei den Carabinieri von Auer erstattet.

stol