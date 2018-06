Auer: Traktor steht in Flammen

Als die Wehrmänner gegen 5.45 Uhr in der kleinen Blechhütte eintrafen, in der der Traktor abgestellt war, stand das Fahrzeug samt Sprüher bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte mussten unter schwerem Atemschutz zugange rücken, um dem Brand Herr zu werden. Nach rund 20 Minuten konnten sie die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen und eineinhalb Stunden später wieder ins Gerätehaus zurückkehren.

Dem alten Traktor waren die Spuren des Brandes deutlich anzusehen. - Foto: FFW Auer

Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Neumarkt.

stol