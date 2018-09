Autopsie bestätigt: Kein Fremdverschulden

Am Sonntagmorgen wurde die 53-jährige Frau tot vor diesem Haus in der Florenzstraße in Bozen aufgefunden.

In einer Aussendung der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch wird mitgeteilt, dass die am Vormittag durchgeführte Autopsie keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung ergeben habe.

Auch die Identität der Frau wurde nunmehr mitgeteilt: Bei der ums Leben gekommenen Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der FlorenzstraBe 59 handelt es sich um die 53-jährige Margherita Nubié.

Laut Staatsanwaltschaft habe die Autopsie somit bestätigt, dass keine strafbare Handlung seitens Dritter vorliegt. Die Staatsanwaltschaft hat daher die Freigabe der Wohnung verfügt.

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr war der Leichnam der Frau auf einer Grünfläche des Hauses in der Florenzstraße entdeckt worden. Die Todesursache war lange ein Rätsel, weder Mord noch Selbstmord noch Unfall oder ein natürlicher Tod konnten ausgeschlossen werden.

Am Montag teilte die Staatsanwaltschaft von Bozen mit, dass die Frau ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Quästur Bozen zufolge vermutlich aus dem 3. Stock in den Tod gestürzt ist. Am Körper der Frau habe man keine Anzeichen für einen körperlichen Angriff oder Abwehrverletzungen feststellen können, so die Staatsanwaltschaft weiter.

stol/ds