Bahnpolizei führt verschärfte Kontrollen durch

Im Sommer steigt die Zahl der Reisenden üblicherweise an und damit auch die Zahl der Kontrollen durch die Bahnpolizei. Vom 24. bis 27. Juni wurden in Verona, Vicenza, Trient und Bozen verschärfte Kontrollen auf den Bahnhöfen durchgeführt.

Insgesamt wurden 1021 Personen kontrolliert, 215 davon waren bereits vorbestraft. Von allen kontrollierten Personen waren 463 Ausländer.

130 Streifen in Uniform waren in Zügen und auf den Bahnhöfen unterwegs, 9 Einheiten in Zivil gingen auf den Bahnhöfen gegen Taschendiebe vor, 12 weitere auf den Zügen. Zudem wurden Kontrollen entlang der Gleise zwischen den Stationen durchgeführt.

95 Züge wurden bei der Abfahrt oder bei der Ankunft kontrolliert. Außerdem wurden auf den Hauptbahnhöfen der 4 Provinzen insgesamt 141 Gepäckstücke mit Metalldetektoren geprüft.

