Bald italienischer Kindergarten in Vahrn

Der italienische Kindergarten in Vahrn wird nicht neu eingerichtet; vielmehr wird eine Sektion des Brixner Kindergartens „Millecolori" nach Vahrn verlegt, um den Bedürfnissen der im Einzugsgebiet lebenden Familien gerecht zu werden.

Zurzeit bringen viele in Vahrn wohnhafte Familien ihre Kinder täglich nach Brixen.

Einschreibungen in die Vahrner Kindergartensektion können vom 14. bis 18. Jänner im Sekretariat des „Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di scuole dell’Infanzia, primarie e secondaria di I grado" in der Dantestraße 37 in Brixen vorgenommen werden.

