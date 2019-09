Bankomat-Sprengung in Kurtinig

Ersten Informationen zufolge sollen 4 Täter gegen 2.30 Uhr einen Bankomat in Kurtinig in die Luft gejagt haben.

Dabei soll ein Teil des Bargeldes entwendet worden sein. Die Täter verscharrten ihre Beute in mehreren Taschen und ergriffen die Flucht.

Die Carabinieri haben die Erhebungen aufgenommen.

In den vergangenen Monaten kam es in Südtirol, insbesondere im Unterland, vermehrt zu Bankomat-Sprengungen. Unter anderem flog im April in Neumarkt ein Geldautomat in die Luft (STOL hat berichtet), erst Ende Juli kam es in Lana zu einer Sprengung (STOL hat berichtet).

stol