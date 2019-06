Barbian: Stadel abgebrannt

Das Gebäude stand in Flammen. Foto: mh

Der Freitagabend hatte es in sich. Nach einer Explosion in Auer mussten die Wehrleute in Barbian im Eisacktal aufgrund eines Großalarms ausrücken.

Wie auch im Unterland, wo ein Lieferwagen explodiert ist (STOL hat berichtet), herrschte Alarmstufe 3. Der Marxhof in St. Jakob in Barbian hatte gegen 18 Uhr Feuer gefangen. Der Stadel des Hofes brannte bis auf die Grundmauern ab, das Feuer griff auch auf das Wohnhaus über. Dieses wurde zum Teil erheblich beschädigt, es entstand beträchtlicher Sachschaden. Durch den Einsatz der Wehrleute konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Verletzte gab es glücklicherweise keine. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Barbian, Klausen und Waidbruck sowie der Bezirksfeuerwehrverband.

stol