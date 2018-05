Barbianer Alm: Waldarbeiter schwer verletzt

Gegen 8.20 Uhr war ein 41-jähriger Waldarbeiter in Barbian in der Zone Trögler im abschüssigen Gelände gestürzt und prallte gegen einen Baumstamm. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Oberschenkel und der Hüfte zu.

Er wurde vom Team des Weißen Kreuzes Klausen und des Rettungshubschraubers Pelikan 2 versorgt und ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

Ebenfalls im Einsatz standen die Bergrettung Ritten und die Carabinieri.

stol