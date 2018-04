Beeindruckende Lawine im Passeiertal

Im Passeiertal ist es am Donnerstag zu einem Lawinenabgang gekommen. (Symbolbild) - Foto: shutterstock

Der junge Mann befand sich am Donnerstag gerade auf der Burganlage der Jaufenburg in St. Leonhard in Passeier, als er gegen 14 Uhr auf die gewaltige Lawine aufmerksam wurde und die dramatischen Sekunden mit seinem Handy festhielt.

Verletzt wurde bei dem Lawinenabgang glücklicherweise niemand.

stol