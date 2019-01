Bei Alkohol gibt es „keine Kompromisse“

„In einem Land, das einen so sportlichen Umgang mit der Substanz Alkohol pflegt, ist es ein wichtiger Auftrag der Prävention, korrekt über die gesundheitlichen Folgen des Konsums zu informieren und eine abstinente Haltung zu fördern. Keinen Alkohol zu trinken ist eine positive Realität - diese soll die Kampagne aufzeigen“, betont der Direktor des Forum Prävention Peter Koler.

Die im November 2018 gestartete Informationskampagne, geht nun in die 2. Phase. Plakativ, zeitgenössisch und motivierend wird auf die alltägliche und problematische Thematik des Alkoholkonsums aufmerksam gemacht.

Um die Hinweise zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol möglichst weitläufig zu verbreiten, werden unter anderem die Botschaften in verschiedenen Radiospots, großflächige Anzeigen in den Südtiroler Bahnhöfen und an den Bushaltestellen im ganzen Land vermittelt. Postkarten liegen als Kommunikationsträger in öffentlichen Lokalen auf. Eine Informationsoffensive in den sozialen Netzwerken sowie Videos auf YouTube und in den SAD-Zügen soll die Betrachter abwechslungsreich informieren.

Zentral ist auch bei diesem Projekt die Weiterführung eines langjährigen Ziels: Der tief in der Südtiroler Gesellschaft verwurzelte Umgang mit Alkohol soll kritisch hinterfragt werden.

Soziale Medien und „Shuttelfinder“-App großer Erfolg

Die Resonanz der ersten Kampagnen-Phase ist, so betonen die Sprecher von Forum Prävention, durchaus positiv. Verschiedene Plakate und Postkarten wurden landesweit an Schulen, Hausärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Jugendzentren und mehr versendet.

Einen beachtlichen Erfolg konnte die Kampagne in den sozialen Medien erzielen: So wurden in den vergangenen 2 Monaten knapp 110.000 Personen erreicht, davon haben über 20.000 Personen direkt mit den „Posts“ interagiert.

Einen großen Erfolg verbucht die Smartphone App „Shuttlefinder“, mit der man unkompliziert Taxis im ganzen Land finden kann. Die vom Forum Prävention mit-entwickelte Plattform wurde mehr als 3000 Mal heruntergeladen.

„Der Prävention wird im Regierungsprogramm eine besondere Stellung zugewiesen. Ich bin froh, dass im Bereich der Alkoholprävention bereits viel entwickelt wurde. Die aktuelle Phase der Kampagne #KeineKompromisse hat mit ihren vielen innovative Ansätzen meine volle Unterstützung“, so der frisch gewählte Landesrat für Gesundheit Thomas Widmann.

Die Kampagne ist Teil des Landespräventionsplans, wird von der Landesabteilung Gesundheit getragen und vom Forum Prävention umgesetzt. An ihrem Markenzeichen – weißes Ausrufezeichen auf rotem Kronenkorken – ist sie vielen bereits bekannt.

